هل منح العراق حقل عكاز لشركة أوكرانية مشبوهة لأسباب لها علاقة "بحرب روسيا"؟

كان حقل عكاز الغازي الذي يبلغ احتياطيه اكثر من 5 تريليون قدم مكعب والذي يقع غرب العراق، قد احيل الى شركة كوكاز الكورية قبل ان تنسحب نتيجة دخول تنظيم داعش، وفي نيسان الماضي وقعت وزارة النفط عقدا مع الكورية يوكرزم ريسورس، وهو عقد الغرابة لدى جميع الأوساط المتخصصة.ويعد حقل عكاز اكبر حقل في الاوسط لانتاج الغاز فهو حقل سيادي بامتياز، وكان من استثماره تزويد محطة كهرباء عكاز بالغاز، وكان ينتج الحقل 10 مقمق يوميا قبل 2003، وبعد انسحاب الكورية من تمكنت الجهود العراقية من انتاج يبلغ 80 مقمق يوميًا، اما هدف مع الأوكرانية هو رفع الإنتاج التجاري الى 100 مقمق يوميا، ثم الوصول الى الاستراتيجي البالغ 400 مقمق يوميًا بعد 4 سنوات.وتقول المعلومات الى ان ضغوطا من أعضاء في لجنة النفط والغاز النيابية دفعت للتعاقد مع الأوكرانية التي تعتبر شركة صغيرة ولا تستطيع التعامل مع هذا الحقل بل وصفها البعض انها وهمية، حيث تشير المعلومات الى ان ليس لها وجود حقيقي وتمتلك موقعا الكترونيا فقط، ولا توجد حتى بناية تضم وان موقعها فقط في كييف-أوكرانيا.وبالرغم من انتهاء 9 اشهر، لاتزال لم تضع اي جدولة للاعمال ولا اي انجاز حقيقي على ارض الواقع وعلى الرغم من أهمية التعاقد لتطوير حقل عكاز الغاز، وهو امر منسجم مع التساؤلات والشبهات التي أثيرت عن قدرة على الإنتاج وفق المبرم مع وزارة النفط العراقية، ولا سيما بعد أن قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في ان غير قادرة على التعامل مع حقل ضخم كحقل عكاز.وقال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك حينها، إن "الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط الشهر الماضي لتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار شركة وهمية لا تستطيع التعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم"، مبينا ان "الشركة الأوكرانية صغيرة، وليست قادرة على إنجاز هذا الاستثمار الكبير".وأكد أن "الشركة الأوكرانية التي أحيل لها المشروع ستعمل بعد الحصول على عقد الاستثمار على تحشيد شركات أخرى للعمل في الحقل، فهي ليست أهلاً للتعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم".وتشير المعلومات الى ان الحقل من المفترض ان يتم من خلاله تصدير الغاز الى أوروبا، بدلا من الغاز الروسي، وكذلك كانت هناك محاولات روسية وصينية للحصول على عقد عكاز، الا ان تدخلات أمريكية يبدو انها دفعت نحو الأوكرانية، المملوكة لبلد في حالة حرب مع روسيا، ما يدفع نحو الاعتقاد الى ان إحالة هذا له حسابات دولية ولم يأتِ وفق معايير مصلحة .وتقول المصادر ان هناك تحركات لتقديم ابلاغ الى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقق من اسرار هذا وسبب احالته الى الأوكرانية وأسباب تأخر بالعمل، والتي على مايبدو انها عاجزة حتى من إيجاد شركاء من شركات أخرى للبدء بالعمل لانها لاتمتلك الإمكانيات للتعامل مع حق عكاز.