اعترافات برلمانية تتحدث عن "سابقة خطيرة" داخل مجلس النواب

وقال المعموري في حديث لـ نيوز، إن "نقل الخلافات السياسية الى داخل الجلسات وعدم عقد نحو 10 جلسات نتيجة تلك الخلافات، يعتبر سابقة خطيرة لم تحدث من قبل داخل مجلس النواب".وبشأن موعد تمرير القوانين الخلافية، أوضح المعموري، أن "القوانين سيتم تمريرها حال انضاجها داخل بالشكل الصحيح وإكمال الملاحظات الموجودة"، الى ان "الخلافات الموجودة بشأن هذه القوانين ليس على من حيث المبدأ، ولكن الخلاف يأتي على صياغة بعض المواد القانونية داخله".وفشل مجلس في عدة عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني وكثرة الخلافات السياسية بين الكتل بشأن تمرير بعض القوانين، أبرزها مشروع تعديل قانون الأحوال وقانون إعادة العقارات وقانون العفو العام.