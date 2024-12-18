بعد زيارة قصيرة إلى السعودية.. السوداني يعود إلى بغداد

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "رئيس محمد شياع السوداني عاد إلى بعد زيارة قصيرة إلى المملكة التقى خلالها وليّ العهد سموّ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".