العراق والأمم المتحدة يبحثان تطورات أوضاع المنطقة





وأكد غوتيريش أن "الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص في سوريا، تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك"، موضحا أن "ممثل العام قام بزيارة إلى دمشق واجتمع مع عدة أطراف". وقالت الخارجية العراقية في بيان، "أجرى العام للأمم أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، تناول فيه الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في سوريا".وأكد غوتيريش أن "الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص في سوريا، تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك"، موضحا أن "ممثل العام قام بزيارة إلى دمشق واجتمع مع عدة أطراف".

وشدد على "أهمية تقديم الدعم للشعب السوري"، وأعرب عن قلقه "إزاء التوترات المحتملة بين بعض التنظيمات والجماعات المسلحة و“YPG”، مع تزايد احتمالية اندلاع نزاع بينهما"، مشيراً إلى "استمرار التواصل مع تركيا وقطر لبحث سبل تهدئة الأوضاع".



من جانبه، أوضح وزير الخارجية أن "الأوضاع في تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة"، إلى أن "تنظيم داعش بدأ بإعادة تنظيم صفوفه، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب قوات الديمقراطية إلى شرق نهر الفرات".

كما أكد "أهمية تأمين السجون التي تضم مئات من عناصر وقيادات داعش، وضرورة إيجاد حل عاجل لمعسكر الهول الذي يضم عائلات التنظيم وعناصر سابقة منه"، وشدد على "ضرورة حماية الأقليات والمكونات السورية وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وعدم إجبارهم على الهجرة، مع تثبيت حقوقهم في إطار حكومة تمثل جميع الأطراف".