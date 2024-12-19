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حسم أول قضية "تسريب صوتي".. اطلاق سراح يزن مشعان الجبوري
سياسة
2024-12-19 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,828 مشاهدة
السومرية
نيوز-امن
اعلن حزب الوطن، اليوم الخميس، اطلاق سراح
الأمين
العام للحزب يزن مشعان الجبوري، وذلك بعد احتجازه على خلفية تسجيل صوتي مسرب.
وقال حزب الوطن في بيان مقتضب تابعته
السومرية
نيوز، انه "تم اطلاق سراح يزن مشعان
الجبوري
الأمين
العام لحزب الوطن".
من جانب اخر، قال مصدر للسومرية نيوز، انه اطلاق السراح جاء بعد اسقاط التهم الموجهة ضده.
وتم احتجاز الجبوري، قبل حوالي 3 أسابيع، على خلفية تسريب صوتي لمكالمة هاتفية مفترضة بين
الجبوري
وشخص اخر، يطالبه بعمولات مالية لتمرير عقود، لكن مشعان الجبوري،
والد
يزن، قال ان الصوت مفبرك، وانه استعان بشركة اجنبية مختصة بالصوتيات وأكدت ان التسجيل الصوتي مفبرك.
ويعد حسم هذه القضية، اول عملية حسم لقضية تتعلق بظاهرة التسريبات الصوتية التي شهدها
العراق
خلال الأسابيع والاشهر الماضية.
>>
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