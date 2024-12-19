حسم أول قضية "تسريب صوتي".. اطلاق سراح يزن مشعان الجبوري

وقال حزب الوطن في بيان مقتضب تابعته نيوز، انه "تم اطلاق سراح يزن مشعان العام لحزب الوطن".من جانب اخر، قال مصدر للسومرية نيوز، انه اطلاق السراح جاء بعد اسقاط التهم الموجهة ضده.وتم احتجاز الجبوري، قبل حوالي 3 أسابيع، على خلفية تسريب صوتي لمكالمة هاتفية مفترضة بين وشخص اخر، يطالبه بعمولات مالية لتمرير عقود، لكن مشعان الجبوري، يزن، قال ان الصوت مفبرك، وانه استعان بشركة اجنبية مختصة بالصوتيات وأكدت ان التسجيل الصوتي مفبرك.ويعد حسم هذه القضية، اول عملية حسم لقضية تتعلق بظاهرة التسريبات الصوتية التي شهدها خلال الأسابيع والاشهر الماضية.