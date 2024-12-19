السوداني يقدم للسفراء العرب في بغداد ورقة العمل العراقية بشأن سوريا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، انه "وأكد السوداني، في حديثه أثناء اللقاء، أن المنعطفات الخطيرة التي تمر بها المنطقة منذ تاريخ 7 تشرين 2023، خلفت تداعيات غير مسبوقة".وأضاف: "بيّن رئيس مجلس الوزراء أن تواصل مع عدد من القادة الأشقاء العرب والأصدقاء حول الشأن السوري، وقدّم ورقة العمل العراقية التي ركزت على احترام الإرادة والاختيارات الحرّة للشعب السوري، إضافة إلى حماية حقوق الأقليات، والتنوع الإثني والديني والاجتماعي الذي تتمتع به سوريا، مبيناً أهمية أن تعمل العربية على دعم سيادة سوريا في أراضيها".وأشار السوداني إلى "القلق والتوجّس من تكرار ما جرى إزاء الإقليات والإثنيات على يد الإرهاب، مع تنامي وجود عناصر في المشهد السوري، مؤكداً أن التعرّض للتنوع الإثني والديني في سوريا ستكون له ارتدادات في المنطقة، خصوصاً في العراق، لا سيما مع وجود المراقد المقدسة واحتمالية استهدافها من أجل خلق الفتنة".وختم السوداني حديثه بالتأكيد على "جهوزية القوات العراقية، والاقتدار الأمني والاستخباري، وأن فلول عصابات المندحرة لم تعد تشكل تهديداً على الأرض العراقية، إضافة إلى العلاقات المتميزة مع الأشقاء والأصدقاء في تنسيق عالي المستوى، سبقته خطة قبل عامين لتحصين وتأمين الحدود مع سوريا، مدعوماُ بتبلور موقف وطني واسع في دعم الحكومة ومسارها السياسي".