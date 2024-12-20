السامرائي يهنئ الإيزيديين بمناسبة حلول عيد الصيام

وقال السامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، "نهنئ أبناء شعبنا الإيزيدي بمناسبة حلول عيد صيام (روژين ئيزي)، متمنين لهم أياماً عامرة بالسلام والمحبة، وأن يعم الخير أرجاء وطننا العزيز، حيث يجتمع أبناؤه على قيم التآخي والاحترام المتبادل، كما أننا نستمد قوتنا من قيم التنوع والتعايش التي تشكل أساساً لوحدة وطننا بما يحفظ مكانة جميع مكونات العراقي".واحتفل أبناء الطائفة الإيزيدية في والعالم، اليوم الجمعة، بعيد "الصوم" الذي يصادف أول يوم من شهر كانون الأول/ ديسمبر وفقاً للتقويم الشرقي، وأقيمت الاحتفالات في معبد لالش بقضاء سنجار شمالي .