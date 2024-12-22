العراق وعُمان يوقعان اتفاقيات بمجالات عدة

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني وحضرته السومرية، إن "العلاقات العراقية والعُمانية هي علاقة متينة وتربطنا علاقات أخوية وثقافية وتأريخية ونحن حريصون على ديمومتها"، مبينا ان "هذه المرة الأولى لاجتماع اللجنة المشتركة بهذا المستوى منذ سنوات ووقعنا عدد من مذكرات تفاهم ونحن بصدد توقيع مذكرات اخرى في المستقبل منها الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم فيما يخص الجانب السياحي والسياسي".وأضاف حسين "لدينا مذكرات تفاهم لاستدامة القطاعين الخاص والعام بين الجانبين"، مستدركا "تطرقنا الى عدة قضايا سياسية منها القضية الفلسطينية ونحن داعمون لها وحريصون على وقف اطلاق النار وضرورة ارسال مساعدات الى غزة وهذا اهم ما تم تداوله مع الجانب العماني".وتابع حسين، "ناقشنا القضية السورية وتم دراسة الوضع هناك ونحن نحترم ارادتهم، ولكن للأسف توسعت سيطرة المنظمات الارهابية في سوريا وعناصر داعش توسعت نفوذها هناك"، مشيرا الى ان "العراق لديه الحق في مراقبة الوضع في سوريا لما تحمله الاوضاع هناك من خطورة من الممكن ان تنتقل الى بلدنا".وأوضح حسين "كان هناك نقاش بين الطرفين فيما يخص هذا الموضوع ونحن حريصون للاستماع الى الجانب العماني فيما يخص الاوضاع في سوريا لتجربتهم الكبيرة في الملف الإقليمي".من جهته، قال وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد "نشكر الجانب على هذا الاستقبال الرائع والتنظيم الكبير ونحن سعيدون اننا نتواجد في هذا البلد العظيم"، مبينا ان "هذه العلاقات تنطلق من خلال الحرص الكبير على تنمية المزيد من التعاون والشراكة الرامية الى اتفاقيات مستقبلية بين الطرفين وما حدث اليوم تمثل انعكاسة كبيرة لتعزيز التعاون بين وسلطنة عُمان".وشدد بن حمد، على أن "هناك تعاونا سيحدث بيننا وبين فيما يخص السياحة والمصارف والقطاعين العام والخاص"، مستدركا "انا سعيد جدا بتوقيع مذكرة تفاهم واتطلع الى المزيد من التعاون في المرحلة المقبلة في كافة المجالات".وأكد بن حمد، على "ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاعات والصراعات في المنطقة لتعزيز السلام والوئام في المنطقة".