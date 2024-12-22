تغيير التصاميم وتوسعة لـ10 الاف متفرج.. السوداني يطلق اعمال "ملعب نينوى المركزي"

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلق اليوم الأحد، العمل التنفيذي في مشروع ملعب نينوى المركزي (الإدارة المحلية) والقاعة الرياضية المغلقة في أيمن الموصل، وذلك ضمن خطة لدعم قطاع الرياضة والشباب".وبحسب البيان، وجّه السوداني بـ"تغيير تصاميم الملعب لزيادة سعة المتفرجين إلى أكثر من 10 آلاف متفرج، وتوسيع أماكن وقوف السيارات، على وفق المواصفات المرعية بهذا المجال".ويقع الملعب في منطقة باب سنجار في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وهو من أقدم ملاعب المدينة، إذ يعود في أصل نشأته إلى نادي الموصل الرياضي، وقد تعرض للتدمير الكامل على يد عصابات الإرهابية.وسيُنفذ المشروع على أرض الملعب القديم، حيث ستتم إعادة بنائه بطراز حديث، مع إنشاء قاعات ومضمار، وبتمويل من موازنة تنمية الأقاليم لمحافظة نينوى.