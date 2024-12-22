السامرائي للسفير التركي: الاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة بأسرها

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين وتركيا وسبل تعزيز المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين الصديقين، كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، وخصوصًا التحولات الجارية في سوريا، وأهمية تحقيق الاستقرار فيها لما له من انعكاس مباشر على استقرار المنطقة بأسرها".وأكد السامرائي بحسب البيان، "أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الحوار والتنسيق حول الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا، التي يتطلب استقرارها جهودًا مشتركة لضمان والتنمية في المنطقة".من جانبه، أعرب السفير التركي عن "تقديره لجهود تحالف العزم ودعمه لتعزيز أطر بين وتركيا، مشددًا على أهمية الإقليمي لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".