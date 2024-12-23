سيناريو "مرتقب" ينتظر العراق.. الانتخابات البرلمانية قد تؤجل

وقال الحسيني في حديث للسومرية نيوز، إن "هنالك سيناريو يعد وينظم حتى لا يكون هناك فراغ دستوري بحسب المعطيات الحاصلة في المنطقة ومن الممكن تحقيقه في حال تأزم الوضع الامني والسياسي ليتم تأجيل الى حين استقرار الوضع".وأضاف، أن "الحكومة الحالية ستكون حكومة تصريف اعمال في حال غياب مجلس الذي يحل بعد مرور 4 سنوات كاملة على انتخابات 2021، وفق ولا امكانية للتمديد له".وأشار رئيس كتلة الآمال النيابية الى ان "هذا السيناريو غير مستبعد الحصول في ظل هذه الظروف".