السوداني: ماضون في تهيئة القوانين والتشريعات التي تخدم استكمال بناء الدولة

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني أجرى اليوم زيارة الى المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، حيث التقى رئيس المحكمة جاسم محمد عبود، وأعضاء هيأة المحكمة، بحضور مدير رئيس مجلس الوزراء، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء".وأضاف المكتب، أن "السوداني تجوّل في أروقة وقاعات المبنى الجديد ومرافقه"، مؤكدا على "دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا، واستمرارها في بذل الجهود نحو التنسيق الكامل في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية، من اجل ترسيخ سيادة القانون، وبسط والاستقرار في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية".وأشار رئيس مجلس الوزراء الى "مضي الحكومة، بالتعاون مع السلطة التشريعية، في تهيئة القوانين والتشريعات التي تخدم استكمال بناء وتسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي التنموي، وتؤسس لنهضة اقتصادية وخدمية ضرورية، بدأ المواطن في تلمّس نتائجها، وتفتح الأبواب نحو توسعة الشراكات الدولية المثمرة لصالح العراق".