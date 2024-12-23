ملف واحد قيمته ربع الموازنة.. تقرير "عقارات الدولة" يستعد لكشف "مصائب كبيرة" امام البرلمان

وقال المعموري للسومرية نيوز، ان "لجنة الحفاظ على عقارات واملاك النيابية أكملت التقرير الذي ستتم قراءته خلال الفصل التشريعي الجديد العام المقبل"، مبينا ان "التقرير يتضمن الكثير من المعلومات المهمة والتوصيات والاستنتاجات التي تخص عقارات واملاك في كافة الوزارات".وأوضح أن "التقرير يتضمن أيضًا رؤية تشريعية للقوانين التي تحتاج الى تعديل وتشريع، ومن خلال الدور الرقابي وجدنا ان النص الدستوري يحث على اكمال قانون عقارات أملاك لكن هذا لم يشرع حتى الان".وأشار الى ان "التقرير يتضمن أيضا العقارات التي تم التجاوز عليها في كافة المحافظات"، مبينا ان "هذه العقارات قيمتها تتجاوز التريليونات ففي احد الملفات فقط وجدنا ان قيمة العقارات المتجاوز عليها تبلغ 40 تريليون دينار".وأكد أن "التقرير شخّص عمليات واماكن التلاعب والتزوير والشطب التي طالت عقارات الدولة، فضلا عن الملفات الخاصة بالسجلات العقارية ووجدنا الكثير من العقارات لم يتم جردها بشكل صحيح، حيث لا توجد اتمتة تنظم تسجيل عقارات الدولة".وبين أن "التقرير تضمن توصيات تم اكمالها من الجهات التنفيذية وما مطلوب منها، والمواقع التي تم فيها تزوير والمبالغ التي خسرتها في هذا الملف حيث تم بيع هذه العقارات بغبن فاحش بحق بسبب تقييم غير حقيقي للأسعار وتغيير المستندات".وكانت هيئة النزاهة قد احصلت اكثر من 31 الف عقار تابع للدولة متجاوز عليه من جهات وأحزاب ومواطنين.