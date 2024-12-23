العراق والمغرب يبحثان تبادل الخبرات في مجال إدارة السجون

وقال المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن بحث آخر التطورات على صعيد المنطقة ".وأضاف: "جرى ايضاً استعراض لتبادل الخبرات بين والمغرب في مجال السجون والاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال، وكذلك استعراض تجربة في التعامل مع ملف مخيم الهول السوري".