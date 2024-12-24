نشرة السومرية.. الاحداث في سوريا وتحرك العراق لتنويع مصادر تسليحه

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الثلاثاء 24 كانون 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• على وقع متغيرات المنطقة، يتحرك لتنويع مصادر تسليحه.. ويرفض الاملاءات الخارجية بشأن الحشد



• السوداني يوجه بحسم تحقيقات مخالفات عقود شركة الخطوط الجوية، ويوعز باتخاذ الإجراءات بحق المقصرين



• في الديوانية.. متنفذون فاسدون يسوقون محاصيل مستوردة تحت مسمى محلية.. والنتيجة خسائر فادحة بخزينة

• قرار بدمج الفصائل المسلحة في تحت مظلة وزارة الدفاع، ودعوات لكبح الصراع الدائر بمناطق• على وقع متغيرات المنطقة، يتحرك لتنويع مصادر تسليحه.. ويرفض الاملاءات الخارجية بشأن الحشد• السوداني يوجه بحسم تحقيقات مخالفات عقود شركة الخطوط الجوية، ويوعز باتخاذ الإجراءات بحق المقصرين• في الديوانية.. متنفذون فاسدون يسوقون محاصيل مستوردة تحت مسمى محلية.. والنتيجة خسائر فادحة بخزينة