السوداني يفتتح نفق ومجسر تقاطع معسكر الرشيد - الزعفرانية (صور)

نيوز – سياسة



افتتح رئيس محمد شياع السوداني، صياح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون 2024، نفق ومجسر معسكر الرشيد- الزعفرانية، جنوب شرق .

لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح نفق ومجسر معسكر الرشيد- الزعفرانية، جنوب شرق بغداد".