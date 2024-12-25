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السوداني: العراق مركز تأريخي للمسيحية في الشرق الأوسط

سياسة

2024-12-25 | 05:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني: العراق مركز تأريخي للمسيحية في الشرق الأوسط
706 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

تبادل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، التهاني مع عدد من رجال الدين المسيحيين (عبر دائرة تلفزيونية) من مختلف الطوائف، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وجّه، تهانيه وتمنياته بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وذلك في اتصال مشترك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع عدد من رجال الدين المسيحيين في مختلف كنائس محافظات العراق.

وعبر السوداني خلال الاتصال، عن أطيب وأعمق التهاني بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، التي تعود على العراقيين هذا العام بالخير والاستقرار، وهم ينعمون بالسلام وروح التآخي بين أطياف شعبنا العراقي كافة.

وقد شارك في الاتصال وتبادل التهاني مع سيادته كل من؛ رئيس أبرشية السريان الأرثوذوكس في البصرة نيافة الخور أسقف سمعان كصكوص، ورئيس طائفة كنيسة الأرمن الكاثوليك في العراق من بغداد نيافة المطران نرسيس جوزيف، ورئيس كنيسة المشرق الآشورية في بغداد والبصرة نيافة المطران إيليا، ومطران كركوك ونينوى للكنيسة الشرقية القديمة نيافة المطران مار شمعون دانيال، ومطران دير مار متّي من الموصل نيافة المطران موسى شماني للسريان الأرثوذكس، ورئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانية نيافة المطران بشار متّي وردة.

وأكد السوداني ان ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) مناسبة للبشرية جمعاء لمراجعة ما نفذنا وطبقنا من تعاليمه ومبادئه، نؤكد على قوة التنوع في العراق، الذي يمثل السمة المميزة للشعب العراقي عبر سنوات طويلة، بمختلف أطيافه.

وأضاف، احتفلنا في هذه الأيام بيوم النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية، التي استهدفت التنوّع العراقي، وبدماء شهدائنا خرج العراقيون وهم أكثر تلاحماً من أي وقت مضى، مسؤوليتنا جميعاً الحفاظ على إرث العراق في التنوع، وفي بلد متعدد الأطياف، وأن نعزز التآخي والوحدة، بممارساتنا وخطابنا.
 
وتابع ان العراق مركز تاريخي للمسيحية في الشرق الأوسط، والمسيحيون أسهموا منذ قرون في رفد حضارة العراق وثقافته وتطوره، وكانوا بناةً لهذا البلد في مختلف المحطات، كما ان هوية العراق العابرة للطوائف والأديان هدفنا الحقيقي، وهذا واضح من خلال التلاحم والمشاركة بمختلف المناسبات، خصوصاً أعياد الميلاد وما تمثله من عنوان للوحدة والتآخي.
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السوداني

اعياد ميلاد المسيح

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