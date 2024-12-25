السوداني: العراق مركز تأريخي للمسيحية في الشرق الأوسط

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وجّه، تهانيه وتمنياته بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وذلك في اتصال مشترك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع عدد من رجال الدين المسيحيين في مختلف كنائس محافظات .وعبر السوداني خلال الاتصال، عن أطيب وأعمق التهاني بمناسبة ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، التي تعود على هذا العام بالخير والاستقرار، وهم ينعمون بالسلام وروح التآخي بين أطياف شعبنا كافة.وقد شارك في الاتصال وتبادل التهاني مع سيادته كل من؛ رئيس أبرشية السريان الأرثوذوكس في البصرة نيافة الخور أسقف سمعان كصكوص، ورئيس طائفة كنيسة الأرمن الكاثوليك في من نيافة المطران نرسيس جوزيف، ورئيس كنيسة المشرق الآشورية في والبصرة نيافة المطران إيليا، ومطران كركوك ونينوى للكنيسة الشرقية القديمة نيافة المطران مار شمعون دانيال، ومطران دير مار متّي من الموصل نيافة المطران موسى شماني للسريان الأرثوذكس، ورئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانية نيافة المطران بشار متّي وردة.وأكد السوداني ان ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) مناسبة للبشرية جمعاء لمراجعة ما نفذنا وطبقنا من تعاليمه ومبادئه، نؤكد على قوة التنوع في العراق، الذي يمثل السمة المميزة للشعب عبر سنوات طويلة، بمختلف أطيافه.وأضاف، احتفلنا في هذه الأيام بيوم النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية، التي استهدفت التنوّع العراقي، وبدماء شهدائنا خرج العراقيون وهم أكثر تلاحماً من أي وقت مضى، مسؤوليتنا جميعاً الحفاظ على إرث في التنوع، وفي بلد متعدد الأطياف، وأن نعزز التآخي والوحدة، بممارساتنا وخطابنا.