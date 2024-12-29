بعد لقاءات دينية وسياسية عديدة.. الحسان يصل الى الحضرة الحنفية (فيديو)

وقال مراسل السومرية، ان "محمد الحسان الأمم في وصل الى مسجد الأمام أبو حنيفة النعمان واستقبله الشيخ عبد الوهاب أحمد السامرائي أمام وخطيب الحضرة الحنفية وعدد من رجال دين".وزار الحسان خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من الشخصيات الدينية والسياسية على رأسهم المرجعية العليا في النجف، ثم التقى برئيس الوزراء ورئيس هيئة الحشد الفياض واياد علاوي وبافل طالباني والعديد من الشخصيات الأخرى.وأصبح اسم الحسان وتحركاته مثيرة في الأوساط الشعبية والسياسية بعد ما تردد عن كونه "يحمل رسالة دولية" بشأن مستقبل وضرورة "حل الفصائل والحشد الشعبي" وانه ابلغ المرجع بهذه الرسالة، لكن جميع هذه المعلومات بقيت كتسريبات تضارب تأكيدها ونفيها من قبل شخصيات سياسية عديدة.