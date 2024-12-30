بعد غياب لأكثر من عام.. المالكي يستقبل السوداني

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس ائتلاف نوري المالكي التقى بمكتبه اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات التي تشهدها المنطقة، وتداعياتها على العراق".وبحسب البيان، أكد الجانبان على "ضرورة تجنيب البلاد تبعات الصراعات الإقليمية من خلال تعزيز اليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود مع جميع القوى الوطنية لترسيخ والاستقرار في البلاد".وكان اخر لقاء بين الجانبين، عندما زار المالكي السوداني في اب 2023، ليكون هذا اللقاء الخاص هو منذ اكثر من عام، فيما شهدت الساحة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية لقاءات ثنائية سياسية بعد توترات في العلاقة، مثل لقاء السوداني والحلبوسي، والسوداني والشيخ قيس الخزعلي والقاضي فائق زيدان، ولقاء الحلبوسي مع فالح الفياض.