"اغلبها لا تخضع لضوابط".. الكشف عن نسبة العلاجات المسعرة في العراق

وقال الغرابي في حديث لـ نيوز، إن "ملف العلاجات حاليا مسيطر عليه من قبل أحزاب حاكمة وشخصيات كبيرة، وكثير من الممارسات تمنع بان تكون التسعيرة الدوائية بصيغتها الطبيعية"، الى ان "نسبة العلاجات المسعرة تتراوح بين 35 الى 40%، أما باقي العلاجات غير مسعرة ولا تخضع لضوابط".وأضاف الغرابي، أن "تسعيرة الدواء يعني ان العلاج مر بدورة حياة كاملة ابتداءً من إقرار هذا العلاج، مرورا بفحصه، ومن ثم وضع سعر رسمي له يرافق مدة صلاحيته وتاريخ انتاجه"، مبينا ان "هذا الإجراء كان من المفترض ان يتناغم مع إطلاق الصحي".