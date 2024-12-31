السوداني يترأس اجتماع مراجعة مشاريع وزارة النفط

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، أكد السوداني على "أهمية المراجعة واستثمار أفضل الفرص لتعظيم إيرادات الدولة، تطبيقاً لمنهج الحكومة الخاص بالإصلاح المالي والاقتصادي"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة أولت اهتماماً بتنفيذ مشاريع استراتيجية لاسيما في قطاع الطاقة، من أجل دعم عملية التنمية في مختلف المجالات والقطاعات".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع استعرض المشاريع الستراتيجية ومشاريع الوزارة في مجالات؛ الاستخراج، والمشتقات النفطية، واستثمار الغاز، بنوعيه الحر والمصاحب، بجانب التأكيد على أهمية وضع الخطط اللازمة لتوزيع الغاز بين متطلبات توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك توفير احتياجات وزارة الصناعة والمعادن من الغاز لتشغيل المصانع".