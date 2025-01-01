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السوداني يصدر توجيهات لهذه الفئة
سياسة
2025-01-01 | 11:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,112 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسي
اصدر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني، توجيهات تخص إنشاء
مدينة
صناعية خاصة بالمشاريع الصغيرة ومنها مبادرة ريادة.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، مجموعة من أصحاب المشاريع الذين استفادوا من مبادرة ريادة، التي أطلقت برعاية سيادته قبل نحو سنتين".
وهنأ السوداني "الحاضرين بمناسبة العام الجديد الذي ستعمل الحكومة على مواصلة الإنجازات فيه"، مؤكداً "أنهم يمثلون مستقبل بلدنا الذي أظهرت بيانات التعداد السكاني أنه من
البلدان
الفتية".
وقدم شكره "للجهود التي بذلها العاملون في ريادة بعد أن وصل عدد المتقدمين على المبادرة إلى 425 ألف شابة وشاب، ما يعني دليلاً على الثقة بهذا المشروع"، لافتا الى "ضرورة خلق مشاريع صغيرة توازي عمل المشاريع الكبيرة".
وبين أن "الاعتماد على فرص العمل الذاتية ومشاريع القطاع الخاص سيؤدي إلى استهداف أو شمول جميع الباحثين عن العمل"، موضحا ان "الحكومة ستقدم كل الدعم للقطاع الخاص وستدعم الشباب بصورة خاصة، وبالخصوص مشاريع مبادرة ريادة التي بلغ عدد من شملوا بالقروض فيها نحو 9 آلاف مستفيدة ومستفيد أكملوا تدريباتهم ولديهم حالياً مشاريع منتجة".
وشدد السوداني "على أهمية أن يتنوع تدريب المستفيدين بين تدريب حرفي ومهني وصناعي ورقمي، من أجل مواكبة التطورات التي دخل فيها اليوم الذكاء الاصطناعي"، لافتا إلى "ضرورة إدخال ثقافة العمل التجاري والقوانين والضوابط ضمن منهاج التدريب".
وأكد ان "شباب ريادة هم مشاريع رجال أعمال وشركات كبرى"، موجهاً "بتحديد مكان لإنشاء
مدينة
صناعية خاصة بالمشاريع الصغيرة وبالخصوص ريادة".
وأوعز "بتغطية بقية طلبات الإقراض، واتساعها لتشمل شرائح مختلفة، ومنها شريحة المرأة الريفية".
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