السامرائي يستقبل رئيس الوزراء خلال افتتاح مشاريع في صلاح الدين

وبحسب بيان لمكتب لرئيس التحالف، شملت المشاريع افتتاح وحدات إنتاجية جديدة في مصفى الشمال، منها وحدة تحسين البنزين بسعة 3497 م³ يومياً عالي الأوكتان، ووحدة تحلية الغازات الحامضية، ووحدة إنتاج الغاز السائل بطاقة 650 طن يومياً، إضافة إلى وحدة تحلية المياه الصناعية ووحدة هدرجة النفط الأبيض (Kerosene) عالي الجودة بطاقة 4500 م³ يومياً. كما تضمنت الزيارة وضع حجر الأساس للوحدة الثالثة في مصفى الشمال، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً، بمواصفات حديثة وصديقة للبيئة. كذلك شملت الجولة زيارة حي المصافي السكني، الذي أعيد تأهيله بالكامل من قبل شركة مصافي الشمال، حيث يضم الحي 1178داراً سكنية تمت إعادة العوائل إليها بعد عقد من التهجير.وفي كلمته الختامية، أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انشاء مشروع للبتروكيمياويات في مصافي بيجي مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل استكمالاً لعام الإنجازات الذي نلتزم فيه بتطوير البنى التحتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع المشتقات النفطية واستثمار الغاز الطبيعي، مضيفاً أن مدينة بيجي ستصبح واحدة من أكبر المدن الصناعية النفطية في العراق بفضل المشاريع الحيوية الجارية فيها.من جانبه، أعرب رئيس العزم، السامرائي، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه البالغ بتطوير الواقع الصناعي لمحافظة الدين مشددا على أهمية هذه الزيارة والمشاريع التي تم افتتاحها، مؤكداً أن المستقبل الصناعي لمدينة بيجي يجعلها واحدة من أهم المدن الصناعية النفطية في العراق.