اجتماع طارئ للجنة العليا المسؤولة عن ملف العراقيين بشمال شرق سوريا

نيوز - دوليات



عقدت اللجنة العليا المسؤولة عن ملف في شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا بحضور مستشار القومي قاسم الأعرجي، ووزيرة الهجرة والمهجرين ورئيس جهاز المخابرات الوطني

ومستشار رئيس مجلس الوزراء والعمليات المشتركة والأمن الوطني.



واتخذت اللجنة سلسلة قرارات مهمة لمعالجة هذا الملف وفق التقييمات الأمنية الطارئة وسترفع التوصيات أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتب مستشار القومي .

واتخذت اللجنة سلسلة قرارات مهمة لمعالجة هذا الملف وفق التقييمات الأمنية الطارئة وسترفع التوصيات أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتب مستشار القومي .