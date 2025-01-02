توجيه حكومي لاتحاد كرة القدم حول التأهل لكأس العالم

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "السوداني استقبل رئيس الاتحاد لكرة القدم عدنان درجال، وجرى خلال اللقاء بحث وضع المنتخب الوطني، واستعداداته للمباريات المقبلة والحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026، مع التأكيد على عدم تفويت الفرصة في تحقيق حلم بالتأهل، خصوصاً بعد المشاركة في “خليجي 26”، التي خرج منها المنتخب بنتائج لم تكن بمستوى طموح الجماهير".وشدد السوداني، على "أهمية تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية من أجل حسم التأهل للمونديال، وتحقيق حلم بتمثيل البلد في الاستحقاق الكروي الأهم على مستوى العالم"، مؤكداً "دعم الحكومة المستمر للمنتخب والاتحاد في هذه المهمة الوطنية، وأهمية استمرار الجماهير والإعلام في مؤازرة المنتخب الوطني خلال هذه المهمة".وأضاف البيان، أن "السوداني موضوع دوري المحترفين العراقي، وتوفير كل السبل والمتطلبات لأجل إنجاحه؛ لما له من تأثير على الارتقاء بمستوى الأندية واللاعبين وانعكاساته على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية في استحقاقاتها الخارجية وما تقدمه الحكومة من أجل إنجاح هذه التجربة، بعد توقيع عقد الشراكة مع رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا)".وتابع ان "اللقاء شهد استعراض مشروع "الحلم" للفئات العمرية، الذي يشرف عليه الاتحاد لكرة القدم بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني، الذي سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة".