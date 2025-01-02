لمتابعة الخدمات المقدمة للزوار.. السامرائي يزور العتبة العسكرية في سامراء

زار رئيس العزم، السامرائي، العتبة العسكرية في سامراء لمتابعة الخدمات المقدمة للزوار.





وقدم السامرائي، بحسب البيان، "التهاني للخزاعي بمناسبة تسلمه مهامه كأمين عام للعتبة"، مؤكدًا "دعمه الكامل للجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للزوار". وذكر بيان لتحالف العزم ورد لـ نيوز، ان "رئيس العزم ورئيس قانون (سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية)، السامرائي، زار العتبة العسكرية في، حيث كان في استقباله العام للعتبة العسكرية، الدكتور نافع الخزاعي، الذي استلم مؤخرًا مهامه الجديدة".وقدم السامرائي، بحسب البيان، "التهاني للخزاعي بمناسبة تسلمه مهامه كأمين عام للعتبة"، مؤكدًا "دعمه الكامل للجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للزوار".

وأضاف البيان، ان "الزيارة تضمنت جولة ميدانية للاطلاع على الزوار والإجراءات المتخذة لتوفير الخدمات اللازمة خلال زيارة وفاة الإمام علي الهادي (عليه السلام)".



وناقش السامرائي مع العتبة "سبل تعزيز الدعم المقدم للعتبة العباسية بما يخدم الزوار ويعكس أهمية هذا الموقع الديني والتاريخي، ورافقه خلال الزيارة قائمقام قضاء سامراء، أرشد عبد السلام، الذي أبدى دعمه لمتابعة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالزيارة".