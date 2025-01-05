ضابط عراقي يحصل على "ميدالية ذهبية" بدورة أركان القوات البحرية الباكستانية (صور)

وبحسب وسائل اعلام باكستانية، فان الأكاديمية البحرية الباكستانية اقامت احتفالية تخرج 49 ضابطًا بحريًا و29 طالبًا عسكريًا بما في ذلك ضباط من وسريلانكا ودول أخرى.وأشاد القوات الباكستانية، بالأكاديمية البحرية الباكستانية لتقديم عالي الجودة للطلاب، بما في ذلك الطلاب من الصديقة، معربا عن أمله في أن يعمل هؤلاء الطلاب من الصديقة كسفراء، وتعزيز روابط الصداقة والاحترام المتبادل".وحصل الرقيب البحري تيناكون إم إل فيموكثي من سريلانكا على جائزة سيف الشرف المرموقة لأدائه الاستثنائي، كما حصل الضابط المتدرب علي جليل إبراهيم شريف شهيب الشباني من على الميدالية الذهبية لرئيس هيئة الأركان البحرية، في حين حصل الملازم أول محمد عماد الدين من باكستان على الميدالية الذهبية للقائد الأعظم لكونه أفضل ضابط شامل.