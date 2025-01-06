الجيش يطفئ شمعته الرابعة بعد الـ100.. تاريخ من التحولات تعاقب عليه 30 رئيس أركان

تأسس الجيش في 6 كانون 1921، هذا يعني ان الجيش ولد اساسًا قبل ولادة العراقية بشكلها بشهرين، حيث ان العراقية أنشئت بمؤتمر القاهرة الذي عقدته المملكة في مارس 1921.وكانت نواة الجيش تأسيس فوج "موسى الكاظم" على يد نخبة من الضباط في الجيش العثماني وبقيادة الضابط من كركوك جعفر العسكري ووزير دفاع أيضا.تعاقب على رئاسة الركان الجيش منذ تأسيسه 30 ضابطا، بدءا من نوري سعيد في يناير 1921 وحتى الركن عبد الأمير يار الله الان.ومر الجيش بتحولات مفصلية ولم تكن السياسة بعيدة عنه، مارسها وتأثر بها وأثرت بها، وابرز هذه الشواهد هو حالة التحول من الملكية الى جمهورية التي قادها عبد الكريم القاسم مع مجموعة من "تنظيم الضباط الوطنيين".اما احد اكثر التحولات بروزا في تاريخ الجيش العراقي، ما تعرض له وهو في عمره الـ82، عندما تم حله وتفكيكه بقرار من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر عام 2003.