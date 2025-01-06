بمناسبة عيد الجيش.. السوداني يطلق الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة (6 كانون) السكنية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أطلق بمناسبة عيد العراقي، الأعمال التنفيذية في مشروع (6 كانون) السكنية الذي سيُشيد على أرض معسكر التاجي، المخصص لمنتسبي وزارة الدفاع".ويطفئ العراقي، اليوم الاثنين، شمعته الرابعة بعد الـ100، في تاريخ مليء بالتضحيات والمشاكل والانقلابات والتحولات في نفس الوقت، لكن ومع كل هذه التحديات، بقيت سمعة جيدة مع محاولات قياداته الحفاظ على مستوى من السمعة يساوي ما يحمله من تاريخ.