السامرائي يناقش مع شيوخ قبيلة العزة الأوضاع في ديالى

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في محافظة ديالى، حيث أكد السامرائي أهمية تعزيز السلم الأهلي ودعم جهود الحكومة المحلية والاتحادية في تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي لأبناء المحافظة".وأضاف: "أشاد السامرائي بالدور الذي تقوم به القبائل العراقية، وخاصة قبيلة العزة، في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم التوجهات الوطنية، مؤكداً أن تحالف العزم سيواصل العمل على تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المجتمع ضمان استقرار المحافظة".من جانبهم، أثنى الوفد على "الجهود الكبيرة التي يبذلها تحالف العزم ورئيسه المهندس السامرائي في دعم المسار على المستوى الوطني، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور الفاعل لخدمة أبناء ومحافظة ديالى على وجه الخصوص".وحضر اللقاء القيادي في تحالف العزم المهندس أحمد ناظم العزاوي.