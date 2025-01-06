نشرة السومرية.. ذكرى تأسيس الجيش العراقي وتعطيل القوانين الجدلية في البرلمان

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الاثنين 6 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• فرنسا تقترحُ على العراقِ عقدَ نسخةٍ جديدةٍ من مؤتمرِ لفتحِ ملفاتٍ اقليميةٍ بينها سوريا



• كسرُ النصابِ سيناريو يتكررُ في جلساتِ .. والمصالحُ الحزبيةُ تعطلُ القوانينَ الجدلية



• المولداتُ الأهلية.. جشعٌ لاصحابِها واتفاقاتٌ سرية ٌ واستغلالٌ للمواطن

• في تأسيسِه..السوداني يؤكدُ أن الجيشَ ليس أداةً بيدِ الحاكم.. والسيدُ الصدر يجددُ دعوتَه لحصر ِ السلاحِ بيدِ القواتِ• فرنسا تقترحُ على العراقِ عقدَ نسخةٍ جديدةٍ من مؤتمرِ لفتحِ ملفاتٍ اقليميةٍ بينها سوريا• كسرُ النصابِ سيناريو يتكررُ في جلساتِ .. والمصالحُ الحزبيةُ تعطلُ القوانينَ الجدلية• المولداتُ الأهلية.. جشعٌ لاصحابِها واتفاقاتٌ سرية ٌ واستغلالٌ للمواطن