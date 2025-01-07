اجتماع ثالث لوفدي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في أربيل

وقال مصدر مطلع في حديث لـ نيوز، إن "وفد الديمقراطي الكردستاني الذي سيترأسه عضو المكتب للحزب بيشتوان صادق، يتألف كل من دلشاد شهاب وأوميد صباح".وأضاف المصدر، "بينما يتكوّن وفد الذي ستترأسه عضو المكتب ريواس فايق، كل من شالاو كوسرت رسول وآمانج رحيم".ويعقد الاجتماع في مقر المكتب للاتحاد الوطني الكردستاني بأربيل، ويعد هذا الاجتماع الثالث بين الطرفين منذ انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم .