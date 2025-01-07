Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حصيلة ضحايا "غارات إسرائيلية" على غزة اليوم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينها التسليح والدفع الالكتروني.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم

سياسة

2025-01-07 | 11:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها التسليح والدفع الالكتروني.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم
4,848 مشاهدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الأولى بالعام الجديد برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر جملة من القرارات؛ بينها التسليح والدفع الالكتروني.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأولى للعام الجديد، تم فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.".

وفي مستهل الجلسة، عبر السوداني، عن "تمنياته بأن يشهد العام الجديد الاستمرار في مسيرة عمل الحكومة لتقديم الخدمة لأبناء شعبها، وتنفيذ برنامجها بكل مفرداته ومستهدفاته، والتأكيد على تنفيذ كل التفاصيل بشكل أدق"، مبيناً أنّ "الكثير من المؤشرات المشرقة توضّحت في مسار عمل الحكومة، وقدرتها في مواجهة التحديات والملفات من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وبدعم من السلطة التشريعية والرقابية، وهو ما تجسد في مجموع القرارات والتوجيهات التي بلغت 1148 قراراً وتوجيهاً، خلال 53 جلسة اعتيادية، وجلسة استثنائية واحدة".


واستعرض رئيس مجلس الوزراء، "المحطات المشرقة التي مرّ بها جيشنا العراقي، خاصة بعد عام 2003، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه"، مؤكداً أن "ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي، ولاستمرارية تقديم الخدمة وعمل الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي وبناء الدولة".


وأشار السوداني الى "دور الشرطة العراقية التي يجري الاستعداد للاحتفال بذكرى تأسيسها في التاسع من كانون الثاني"، مبيناً أنها "كانت حاضرة دائماً بكل تشكيلاتها في عملها الأمني والخدمي طيلة السنوات الماضية، ومن خلال المهام والواجبات المشرفة التي تضطلع بها وزارة الداخلية والشرطة لتأمين الانسيابية في الحياة اليومية في عموم مناطق عراقنا الكريم".


وجدد رئيس مجلس الوزراء، تأكيده على "التزام الحكومة في تأمين كل المستلزمات التسليحية والفنية، وكل جوانب عمل الأجهزة الأمنية خصوصاً الجيش والشرطة، وحرصها على تنفيذ واجبات الشرطة ضمن المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، مهما كانت التجاوزات أو الاعتداءات"، مشدداً على أن "تنفيذ القانون يجب أن يكون وفق هذه المبادئ، مثمناً جهود العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية وهم يؤدون واجبهم الوطني، وواصل المجلس النظر في القرارات المعروضة من أجل إقرارها".


وفي الشأن الخاص بتقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نحو التحول الى (الدفع الإلكتروني والأتمتة والرقمنة)، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء ما يأتي:

1- تحليل وقياس مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحول نحو المكننة وعمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل التغير في الأداء مقارنةً بالسنوات السابقة.
2-اتباع منهجية دقيقة في جمع البيانات المتعلقة بنسب التبني، وعدد العمليات المنفذة، والمعوقات ونقاط النجاح وغيرها.

وضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على ما يأتي:

1.قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغداد على جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUS ENVIRONMENT CO.LTD).
2.تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع، وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيق مع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع.

وضمن متابعة القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر (28 لسنة 2009) الذي دققه مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب".

وفي ملف المباني المدرسية تمت الموافقة على "تمويل تأثيث مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية- الصينية بحسب ما يأتي:

1.تخصيص مبالغ تأثيث المدارس النموذجية من خلال مناقلة المبالغ المطلوبة من تخصيصات البترودولار لمحافظات (البصرة، وميسان، وكركوك، وواسط) لسد كامل مبلغ تأثيث المدارس في هذه المحافظات، مع مراعاة حكم المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك مناقلة المتبقي من تخصيصات البترودولار لمحافظات (بغداد، ونينوى، والانبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف) لسد جزء من مبلغ تأثيث المدارس مدار البحث في هذه المحافظات، وأن تتم المناقلة إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمبلغ مقداره (113.917565000) ملياردينار.
2.تخصيص مبلغ قدره (17.426690000) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تسديد المتبقي من تخصيصات تأثيث المدارس في الفقرة (1) المذكورة آنفاً للمحافظات (بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف)، استنادًا الى المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
3.الاستفادة من المبلغ المتبقي في رصيد الاتفاقية العراقية- التركية (BTA) والبالغ (75) مليون دولار تقريبًا، في شراء الأثاث المدرسي لمشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في عموم العراق بالتنسيق مع الجانب التركي وحسب بنود الاتفاقية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاقد والاستفادة من المبلغ للغرض الذي خصص من أجله بالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني (113 لسنة 2017)، وتخويل اللجنة المذكورة صلاحية تسوية متعلقات الاتفاقية المشار إليها في ما يتعلق بمشروع تأثيث المدارس، مع الإيعاز الى وزارة المالية لغرض إدراج المبلغ ضمن موازنة (2025) بعنوان الاتفاقية العراقية التركية (BTA).
4.تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ، على أن يثبت شرط في العقد أو العقود يتضمن عدم نفاذها إلا بعد توفر التخصيص المالي لكل حالة على حدة، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
5.تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسد مستلزمات التجهيز للمدارس الذكية بواقع (50) مدرسة نوع (24) صفًا، وتخويل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ".


وفي إطار الجهود المستمرة للحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على "زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تطوير وتبليط الشوارع في ناحية الزهور/ محافظة بغداد)، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ مديرية البلديات العامة".

وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على "تخصيص واستملاك الأراضي المخصصة لمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، لمصلحة شركة غاز الجنوب، بحسب الإحداثيات التي ثبتتها وزارة النفط على وفق التصاميم، لنصب جميع وحدات معالجة وتصنيع الغاز، وتوقيع عقود الإيجار مع الشركة المنفذة للمشروع، والإسراع باستثمار الغاز وتقليل التلوث البيئي الناتج عن عمليات حرق الغاز".

وضمن نهج الحكومة الخاص بإكمال مشاريع المستسفيات، جرت الموافقة على "إقرار توصيات محضر الاجتماع (39) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) الخاصة بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وإبرام ملحق عقد اضافي لمشروع مستشفى الحوراء للولادة والأطفال في الشطرة/ ذي قار، يتضمن تكليف الشركة المنفذة الحالية للمشروع بأعمال تجهيز الأجهزة الطبّية والأثاث الطبي".

وفي ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي:
أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذا النظام.
ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا) و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا - نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية واستخدامها).
جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدمات الآتية:
أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات.
ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات.
ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات.
رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي.
خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات.
سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة.
سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش.
2.تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًا المتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة (2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققة بموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة.
3.استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة.

وفي المسار نفسه، جرت الموافقة على "تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك.

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ منح الصلاحيات المالية والإدارية إلى رئيس الفريق الوطني لمشاريع إدخال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية وغيرها، التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال الفريق المذكور آنفًا.
ثانياً/ شمول جهاز مكافحة الارهاب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدلًا من السعر التجاري.
ثالثاً/ وبهدف وضع الآليات والتعليمات والضوابط التي تحدد عمل الاتحادات والمنظمات العربية العاملة داخل جمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (28 لسنة 2020).
رابعاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد بين حكومتي (جمهورية العراق، وجمهورية فيتنام) بشأن آلية تسديد المبلغ المستحق على فيتنام البالغ مقداره (34.867534) مليون دولار، على دفعتين متساويتين نصف سنوية".
>>  انضم الى السومرية على واتساب

مجلس

الوزراء

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
Play
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
Morning Live
Play
Morning Live
كيف اختلفت الصداقات بين الأجيال - حلقة ١٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-07
Play
كيف اختلفت الصداقات بين الأجيال - حلقة ١٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
Play
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
Play
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
Play
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
Play
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
Play
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
Play
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
Play
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
Morning Live
Play
Morning Live
كيف اختلفت الصداقات بين الأجيال - حلقة ١٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-07
Play
كيف اختلفت الصداقات بين الأجيال - حلقة ١٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
Play
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
Play
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
Play
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
Play
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
Play
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
Play
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
اخترنا لك
نشرة السومرية.. الاستقطاعات تثقل كاهل المتقاعدين وفوضى الاستثمار تخنق معالم بغداد
11:02 | 2025-01-07
مسرور بارزاني يجتمع مع وزير خارجية تركيا
05:37 | 2025-01-07
توجيه حكومي لوزارة الكهرباء
04:33 | 2025-01-07
اجتماع ثالث لوفدي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في أربيل
03:44 | 2025-01-07
رئيس حكومة كردستان يصل أنقرة في زيارة رسمية
03:03 | 2025-01-07
العراق يتواصل مع الإدارة السورية بشأن شقة طالباني
02:03 | 2025-01-07
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.