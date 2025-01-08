كتلة الاتحاد الوطني: تمديد الحظر على مطار السليمانية قرار سياسي

ومددت السلطات التركية قرار حظر الطيران على مطار السليمانية الدولي شمالي والمفروض منذ منتصف 2023، في قرار هو الرابع من نوعه، بعد ثلاثة تمديدات سابقة مماثلة.وذكرت الكتلة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندين تمديد الحصار الجائر المفروض على مطار السليمانية الدولي من قبل الحكومة التركية لمدة ستة أشهر أخرى"، مبينة ان "هذا القرار ليس له اي مبرر قانوني أو فني أو خدمي أو أمني ويخالف الاتفاقيات والمبادئ في مجال الطيران المدني وهو قرار سياسي".وأضافت، "وفي الوقت ذاته، نشعر بالقلق إزاء صمت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ونطلب منهم إعلان موقفهم بوضوح وتوضيح الخطوات التي اتخذوها خلال مدة العامين التي فرض فيها الحصار على مطار السليمانية الدولي. وكانت عدة لجان من مجلس والحكومة قد زارت مطار السليمانية الدولي في وقت سابق وأثبتت تقارير اللجان عدم وجود مشاكل أمنية وخدمية وقانونية".وأعلن مطار السليمانية الدولي، مساء الاثنين، تمديد الحظر التركي على الرحلات الجوية القادمة إلى المطار والمغادرة منه. وقال مدير المطار، هندرين هيوا، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الكردية إن "إدارة المطار تسلمت تبليغاً رسمياً بأن تركيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لمدة ستة أشهر أخرى"، من دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.