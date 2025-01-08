توصية نيابية بوقف فتح عدد من الكليات الطبية في الجامعات الاهلية (وثيقة)

وقالت اللجنة بحسب وثيقة اطلعت نيوز عليها "توصي والبيئة النيابية بالتوجيه الى الجهات المعنية بوقف فتح كليات جديدة من هذه الاختصاصات (الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة) لغاية دراسة شاملة ومتكاملة عن الاحتياجات الفعلية لهذه الاختصاصات".الوثيقة ادناه: