تعليق جديد لكردستان بشأن "مستحقاتها": تهديد بالانسحاب

كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، عن تفاصيل تخص اجتماع لمجلس رئاسة الوزراء في إقليم .

وقال وفاء محمد كريم في حديث لـ نيوز، "في اجتماع اليوم لمجلس رئاسة الوزراء برئاسة مسرور بارزاني قرر في حال استمرار حكومة بعدم ارسال مستحقات اقليم ومن ضمنها رواتب الموظفين عامة سينسحب المكون الكردي من العملية السياسية في بغداد".

ويعتبر ملف رواتب موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين وبغداد، حيث تؤكد الحكومة الاتحادية ضرورة نفطها إلى وأن يتم التصدير من خلالها، بينما ترفض حكومة ذلك.