"تهديد النظام".. فنانون واكاديميون يطرحون خارطة "الخطوات العشر" لإنقاذ العراق

وتداولت حوالي 100 شخصية اكاديمية وفنانون وصحفيون وسياسيون، البيان على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي والتوقيع عليه، مطالبين المزيد بالانضمام وإعادة مشاركة البيان الذي وصفوه بيان "الخطوات العشر" لإنقاذ .وجاء في نص البيان:"في ضوء التطورات المتسارعة التي حفلت بها الأسابيع الماضية، يمرّ بلدنا بظرف تاريخي دقيق، يستدعي أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والحكمة في اتخاذ المواقف، بما يجنّب شعبنا مآسي حروب جديدة أو صراعات سبق أن خبرنا آلامها وخساراتها المختلفة.وعلى الرغم من المساعي الرسمية المعلنة لإبقاء خارج دوائر الصراع، وعلى الرغم أيضاً من مواقف المرجعية في الأشرف للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة... إلا أنّ غلبة التوتر على الأجواء باعثة على القلق، وتنذر بأخطار وشيكة.إنّ حرصنا على سلامة البلد ومستقبل أجيالنا يدفعنا إلى مصارحة القوى الممسكة بالسلطة بمسؤوليتها التامة عن السياسات التي انتهجتها طوال أكثر من عشرين عاماً، وتسببت بشلل مؤسسات الدولة وتداخل السلطات فيها، ووقوعها تحت أنياب المحاصصة والمشاريع الحزبية والفئوية الضيقة، وغياب الحكم الرشيد، وجعل ساحة صراع إقليمي، فأدّى ذلك إلى نشوء هوّة كبيرة تفصل هذه القوى عن المجتمع وتطلعاته وحرياته.وبسبب السياسات السابقة، يقف بلدنا اليوم أمام منعطف خطير يضع على عاتق القوى السياسية مسؤولية الإسراع باتخاذ إجراءات حاسمة حتى لو على حساب مصالحها الخاصة، فالعراق يبقى أكبر من الجميع، ولا بدّ أن تتم - اليوم قبل غد - إعادة الثقة بالنظام السياسي، وتعزيز قيم المواطنة، وصيانة أرض البلاد ونسيجها الاجتماعي. ويمكن تمثيل هذه الإجراءات الحاسمة بعشر خطوات يُبنى بعضها على بعض:1.⁠ ⁠دعم القضاء في إجراءات الملاحقة والمحاسبة، وجعله قادراً فعلاً على محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه، مهما كانت عناوينهم.2. تطبيق قانون الأحزاب بشكل فوري، وحلّ الحزب الذي لا يلتزم به.3. إنهاء حالة السلاح السياسي وتعزيز قوة الدولة.4. إصلاح العملية الانتخابية، قانوناً وإجراءات، بما يجعلها تمثيلاً حقيقياً لخيارات المجتمع.5. إنهاء حالة تفسير الدستور لصالح القوى السياسية، وجعل تفسيره بناءً على مبادئه والصالح العام، مع إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية لتصحيح مسار الدولة.6- الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيّة، ومنع أي تجاوز من سلطة على أخرى، وضمان الحيادية التامة لقراراتها، والإسراع من دون تأخير لحل النزاع السياسيّ بين المركز وإقليم كردستان بما يؤمن العدالة وحقوق جميع أفراد الشعب العراقي.7- ⁠الإيقاف الفوري للسياسات الاقتصادية العشوائية، ومنع التحكم الحزبي بالموارد، ووضع حلول جذرية لمعالجة الفقر والبطالة، وإزالة العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي على قاعدة المنفعة العامة للمجتمع العراقي وازدهاره، وإيقاف استنزاف الموارد البيئية، ومكافحة التصحر.8- ضمان الحريات ومنع انتهاكها، وعلى رأسها حرية التعبير، وإيقاف العمل بالقوانين المتعلقة بها من فترة البعث. ولا بدّ من مراجعة إجراءات العدالة الانتقالية في بعد عام 2003 بهدف تحقيق السلام المجتمعي، وحسم الملفات القضائية العالقة للموقوفين في السجون، باستثناء من ثبت تورطه في انتهاكات إنسانية، بالإضافة إلى الكشف عن مصير المغيبين.9- إيقاف محاولات توجيه النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة لخدمة السلطة، والعمل بدلاً من ذلك على ضمان استقلالها.10- إصلاح السياسة الخارجية وتوحيدها، والتعامل مع الدول على وفق المصالح المتبادلة.وتابع: "لقد علمتنا دروس التاريخ، أنّ الأنظمة السياسية التي تصنع المنجزات وتُراكِمها عبر مسيراتها الزمنية وتكسب رضا الشعوب عنها، تدوم وتزدهر، على خلاف غيرها التي تقدم مصالحها الضيقة على مصالح شعوبها وتصنع الأزمات، فإنها تتعثر وتأخذ البلد إلى الهاوية.واستناداً إلى هذه التحديات الخطيرة، والقلق من تداعيات التغاضي عنها، فقد ارتأينا إصدار هذا البيان، مؤكدين أنّ هذا الوقت مناسب لترك السياسات السابقة قبل فوات الأوان".الموقعون حسب الأسبقية:د. محمد القريشي - أستاذ جامعيد. فارس حرام - شاعر وأكاديميمنتظر ناصر - كاتب وصحفيسامان نوح - كاتب وصحفيد. عقيل عباس - أكاديمي وباحثد. بتول فاروق - أستاذة جامعيةدلوفان برواري - محامي وصحفيد. عصام الفيلي - أستاذ جامعيإيمان الأمين - مهندسةد. خالد العرداوي - أستاذ جامعيد. نجم عبد طارش- أستاذ جامعيزيد محمد علي الطائي - باحثد. صائب عبد الحميد - باحث ومؤرخد. علي المرهج - أستاذ جامعيد. علي ناجي - أستاذ جامعيد. خالد المعيني - أستاذ جامعيد. علاء مصطفى - أستاذ جامعيد. ميرزا دنايي - ناشط مدنيد. رائد عبيس - أستاذ جامعيرحيم أبو رغيف - مفكر دينيشروق العبايجي..الحركة المدنية الوطنيةد. محمد العبدلي - أستاذ جامعيد. سليم الجوهر - طبيبعلي حسين جابر - مستشار قانونيد. موجد الحاتمي - أستاذ جامعيد. علي رشيد نصار - أستاذ جامعيد. رازق جعفر - أستاذ جامعيد. عمار عباس محمود - أستاذ جامعيد. محمد كريم - أستاذ جامعيكاظم البيضاني - خبير تنمية بشريةمكي السلطاني - كاتبإحسان الحفيري - محاميحيدر الجشعمي - محاميحبيب القريشي - باحث قانونيسهاد الخطيب - تربويةغسان الشبيب - باحثالشيخ عزيز الطرفي - شيخ عشيرةد. عواد الخالدي - أستاذ جامعيتمار الجبوري - محاميعماد العصاد - إعلامي وأكاديميرابحة قاسم خفيف الصريفي - مدرّسةعلي كيتو - مصور صحفيياسر البراك - مخرج مسرحيعمر الحديثي - شاعرد. صلاح الفرطوسي - أستاذ جامعيمنار ماجد حميد - أستاذة جامعيةد. وائل منذر - أكاديميأحمد الشيخ ماجد - صحفي وناشطياسر الجبوري - ناشط ومدونجاسم الحلفي - سياسيأحمد عدنان - شاعر وناشطحسين الكعبي - ناشطغانم حميد - مخرج وممثلعلي السنبلي - ناشطحسين عماد - ناشط ومتظاهرد. زيد الكبيسي - أكاديميد. باقر الكرباسي - أكاديميعلي العطار - شاعرعبد المنعم القريشي - شاعرثائر الدليمي - رجل أعمالمحمد الغزي - كاتب وصحافيصفاء تويج - طبيب وناشطنور سويل القريشي - باحثإميل ناجي - صحفيعلي المدن - باحثمشتاق عبدمناف الحلو - كاتبسوسن البغدادي - ناشطة نسويةياسر عامر - إعلاميد. وثاب السعدي - باحثد. قتيبة ياسين - طبيبد. ياسر مكي - طبيبحنان سالم - صحفيةنوروز سنجاري - صحفيةنوزت شمدين - روائي وصحفيسعاد عبدالقادر - صحفية وأكاديميةبنين الياس صحفية وناشطةعديلة شاهين - صحفيةعلي أياد - صحفيكاروان نجيب محمد - محامي وصحفيسندس الزبيدي - صحفيةأحمد حسن - باحثد غيث موجد الحاتمي - طبيب