السوداني يهنئ لبنان بانتخاب جوزيف عون: خطوة على طريق ترسيخ الاستقرار

وقال السوداني في بيان ورد لـ نيوز، "نهنئ لبنان الشقيق، شعباً وحكومةً، باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني، وانتخابِ السيدَ جوزيف عون رئيساً للجمهورية، متمنين له السداد والتوفيق في مهامّه الكبيرة".وأضاف، "هذه خطوة أخرى على طريق ترسيخ الاستقرار، وترصين المؤسسات، تمكَّن نواب الشعب اللبناني الشقيق من تأديتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية".وتابع السوداني: "نحن في العراق، طالما وقفنا مع لبنان في كل المصاعب والمحن، ومازلنا مصمّمين على دعم صمود اللبنانيين إزاء أي عدوان أو تهديد يزعزع أمن هذا البلد الشقيق".وأتم: "مثلما ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن تمسّكنا بأعمق الروابط الإنسانية والاجتماعية والدينية والثقافية التي تربطنا بلبنان، حماهُ الباري جلّ وعلا بلداً آمناً مطمئناً، وحمى شعبه الكريم الواحد القوي".