السامرائي يزور مضيف الشيخ طه البُهل في الثرثار ويستمع لمطالب أبناء الناحية

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، ان "السامرائي، زار مضيف طه حمد البُهل في منطقة الحويش التابعة لناحية الثرثار بمحافظة صلاح الدين".واضاف، انه "كان في استقباله طه وعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة، حيث ناقش معهم الوطنية وسبل تعزيز التماسك الاجتماعي".وتابع البيان، ان "السامرائي استمع خلال اللقاء إلى أبرز متطلبات المنطقة وناقش مع أبنائها سبل الرقي بواقعها على المستوى السياسي والخدمي".