تساؤلات حول "اجتماع غير عادي".. هل قرر الكرد الانسحاب من العملية السياسية؟

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم، بيشوا هوراماني، في بيان يوم امس، انه "سيتم عقد اجتماع غير اعتيادي لممثلي حكومة الاقليم في ورؤساء الكتل الكردستانية في ورئيس مجلس وزراء الإقليم في الساعة العاشرة صباح يوم السبت في حكومة إقليم كردستان".وأضاف أن "الاجتماع سيبحث مسألة رواتب الموظفين والمستحقات المالية لإقليم كردستان".لكن استخدام مفردة "اجتماع غير اعتيادي"، يثير الكثير من الاهتمام حول طبيعة هذا الاجتماع ومخرجاته، فيما يعيد الى الاذهان تلويح المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني بالانسحاب من الحكومة العراقية.وقال قبل أيام ان "العراق لم يلتزم بقرار الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين"، مبينا انه "اذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرارا آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة".وأشار إلى أن "قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب".