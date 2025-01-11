لماذا لم تدرج بجلستي الاحد والاثنين.. متى موعد التصويت على القوانين الجدلية؟

نيوز – سياسي

أوضحت كتلة الأمال النيابية، اليوم السبت، أسباب عدم ادراج القوانين الجدلية في جدول اعمال جلستي يوم غد الاحد وبعد غد الاثنين.

وقال رئيس النائب لـ نيوز، ان "عدم ادراج الاحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات على جدول اعمال جلستي يوم غد الاحد وبعد غد الاثنين، كونها جدلية وتسببت في تعطيل الجلسات الماضية لمجلس النواب"، موضحا ان "عدم ادراجها جاء لمنع تكرار الامور التعطيلية ولوجود مهيئة للتصويت".

وذكر ان "رئاسة والكتل السياسية ارتأت ان تذهب باتجاه التصويت على تلك القوانين لحين حلحلة المواضيع الخلافية بشأنها"، متوقعا ان "يكون هناك توافق في الفترة القادمة والا سوف يتم ترحيل هذه القوانين الى الدورات اللاحقة".

وبين ان "بعض النقاط الخلافية بامكان حلها ولا توجد موانع من حلها ولكن تحتاج الى تكاتف من قبل الكتل".