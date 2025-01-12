نيجيرفان بارزاني في بغداد.. تحركات لحسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

وقال مصدر مطلع في حديث لـ نيوز، إن "بارزاني سيجري سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، بينهم محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، إضافة إلى قادة سياسيين مثل هادي العامري ونوري المالكي والسيد عمار الحكيم".وأضاف المصدر، أن "المحادثات ستركز على ملفات الموازنة ورواتب موظفي الإقليم، استئناف النفط، تنظيم المنافذ الحدودية، وتطبيق المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. كما ستناقش الإقليمية، أبرزها نتائج زيارة السوداني إلى طهران والتطورات في سوريا".وتابع المصدر، أن "الزيارة تهدف إلى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات المستمرة لضمان استقرار العلاقة بين الطرفين".