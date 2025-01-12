السوداني يهنئ جوزيف عون: ضرورة العمل على استقرار لبنان

وأكد السوداني، خلال الاتصال، على "عمق العلاقات الأخوية بين ولبنان، وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين"، بحسب بيان لمكتبه ورد لـ نيوز.وشدد على "دعم للبنان في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة العمل على استقرار من أجل تجاوز محنة الحرب الأخيرة".