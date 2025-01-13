سيلتقي الملك تشارلز.. السوداني يبدأ زيارة الى بريطانيا يرافقه نواب ووزراء ومستشارون

وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يبدأ رئيس محمد شياع السوداني، بعد ظهر اليوم الاثنين، زيارة إلى المملكة المتحدة، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الحكومة البريطانية".واضاف انه "سيجري سلسلة من اللقاءات، أبرزها اللقاء بملك المملكة المتحدة جلالة تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فضلاً عن اللقاء بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، كما سيعقد لقاءات مع ممثلي الشركات وقطاع الأعمال، فضلاً عن عقد ندوات وحوارات مع مراكز بحثية متخصصة".واوضح ان "زيارة رئيس تأتي في إطار تعزيز آفاق بين والمملكة المتحدة، حيث ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مسارات مختلفة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية".ويرافق السوداني في زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة "وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ البصرة، وعدداً من المستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ورجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية"، بحسب البيان.