السوداني يجري مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني

وأعرب السوداني، خلال الاتصال، عن أمله بأن تشهد استقراراً وازدهاراً بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، مؤكداً موقف الداعم لأمن الشقيق واستقراره، ولكل الخطوات التي تعزز الاستقرار لتجاوز آثار الحرب الأخيرة وتداعياتها، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.كما شهد الاتصال البحث في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، فضلاً عن استعراض ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.