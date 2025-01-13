رئاسة مجلس النواب تجتمع لمناقشة الخارطة التشريعية للفصل الأول من 2025

وذكرت الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئاسة اجتمعت في المندلاوي لمناقشة الخارطة التشريعية للفصل الأول من العام الحالي، وآليات تفعيل الدور التشريعي والرقابي للجان النيابية.وأعلنت الإعلامية لمجلس النواب أمس الأحد (12 كانون الثاني 2025)، عن تأجيل عقد جلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.