السامرائي يستقبل البارزاني ويناقشان ملفات وقضايا مشتركة

وقال رئيس التحالف في بيان ورد لـ نيوز، إن "الاجتماع تناول الملف الإقليمي وسبل ترصين الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة وأهمية تعزيز التفاهم بين القوى السياسية العراقية، كما تم بحث الجهود المبذولة لحل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك لخدمة جميع أبناء العراق".وأضاف المكتب، أن "اللقاء بحث دعم إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، والتأكيد على أن أمن المنطقة لا يتجزأ"، مشيرين إلى "أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة".وتابع المكتب، أن "اللقاء شهد مناقشة ملفات دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع الموارد بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الوطني".وبحسب البيان، أكد الجانبان على "أهمية الحوار المستمر كوسيلة فعالة لتجاوز الأزمات الراهنة، مع التأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب بمختلف أطيافه".