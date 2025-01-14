العراق يوسع علاقاته مع بريطانيا.. حزمة اجراءات ترفع التبادل التجاري لـ10 اضعاف

نيوز – محلي

كشف البريطاني كير ستارمر، عن قرب الإعلان خلال لقائه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن زيادة حجم التبادل التجاري مع لأكثر من 10 أضعاف.

وذكر موقع الحكومة في تقرير ترجمته الوكالة الرسمية واطلعت عليه نيوز، أن "رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيستضيف اليوم محمد شياع السوداني، لإجراء محادثات بشأن إعادة المهاجرين والإعلان عن صفقة تصدير".

وذكر ستارمر أنه "سيتم الإعلان عن حزمة بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني خلال زيارة العراقي، والتي تفوق حجم التجارة بين المتحدة والعراق بعشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي"، مشيراً الى أن "ذلك سيوفر فرصًا هائلة للشركات البريطانية".

وتابع أنه "سيبدأ محادثات مع السوداني حول اتفاقية "إعادة المهاجرين"، لافتاً الى أن "تأمين الحدود هو أساس حيوي لخطة التغيير الخاصة بنا، لذلك يسعدني أن نبدأ المحادثات بشأن اتفاقية إعادة مخصصة بين بلدينا".

وتابع أن "الاتفاق سيسهم في تفكيك أعمال مهربي البشر من خلال توجيه رسالة واضحة مفادها بأنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلا تتوقع البقاء".

وكانت وزيرة الداخلية قد وافقت على خطة مشتركة لمكافحة عصابات التهريب خلال زيارتها للعراق في تشرين الثاني، حيث اتفق البلدان على التعاون في إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في المتحدة والعمل معًا لمواجهة ترويج عصابات التهريب والمعلومات المضللة" بهدف منع المهاجرين من القيام برحلات خطرة إلى المتحدة.

وتعهد حزب العمال البريطاني بتحطيم العصابات التي تنقل المهاجرين لعبور القناة في قوارب صغيرة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنها ستستخدم العقوبات لاستهداف الموارد المالية لشبكات تهريب البشر.



