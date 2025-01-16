"ذهب للصيانة ولم يعد".. العراق يحاول استرجاع ارشيفه من واشنطن

‎وقال مدير الهيئة العامة للآثار والتراث في الوزارة، علي عبيد شلغم، إنه "تم تشكيل بأمر ديواني لإعادة الأرشيف الوطني العراقي" مشيرا إلى "وجود اجتماعات بمعية وزير الثقافة الدكتور أحمد فكاك البدراني مع السفارة الأميركية لأكثر من مرة، ومفاوضات عقدت مع المسؤولين بهذا الشأن".‎وأكد مدير الهيئة، أن "الأرشيف خرج من بموافقة رسمية ولمدة سنتين، لإجراء أعمال الصيانة عليه وإعادته إلى بغداد، إلا أن الجانب الأميركي قدم مبرراته لعدم إعادته لغاية الآن"، بحسب صحيفة .‎وتابع شلغم قائلاً: إن "جميع الأوليات والتفاصيل المتعلقة بالأرشيف الوطني تخص الحضارة العراقية بشكل عام"، مبيناً أن "هذا الأرشيف هو إرث لابد من إعادته إلى موطنه الأصلي العراق".وسبق ان اخرج الأرشيف اليهودي عام 2003 الى أمريكا لأغراض الصيانة، الا انه لم تتم اعادته منذ اكثر من 20 عاما وحتى الان.