السيد الحكيم يدعو للتصويت على تلعفر لتكون محافظة عراقية

وقال خلال زيارته إلى القضاء، إنه "يدعو إلى التصويت على اعتبار تلعفر محافظة عراقية".ووصل الحكيم، يوم أمس الأربعاء، إلى محافظة التقى خلالها بالمحافظ وعدد من الوجهاء وشيوخ العشائر.